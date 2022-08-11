Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни відлетіла жити за кордон, несподівано заявила про своє повернення і вже похвалилася перетвореннями у клініці. Як відомо, Камінська не приховує своїх маніпуляцій із перетвореннями та відкрито говорить про це.
«Немає межі досконалості 🤪 І другому підборідді теж НІ! 🤣 Хороший фахівець + Smas-ліфтинг = #бабаягодка знову 👸🏽🙌🏼 У нашій країні чудові клініки та фахівці 🇺🇦» - написала Слава під новими кадрами.
У мережі очікувано відреагували на пост:
«Ви не реально позитивна та енергійна 🔥, і наші найкращі @dr.lysetskyi та @dr.eugene_ponomarev .@clinic_calm завжди буде рада Вас бачити у своїх стінах❤️🙌; І з-заздрість 😂; Слава Камінська! Слава Україні! 🙌🔥👏 Дуже за феншуй 👌🏻; Та з пацієнтами зараз не густо...».
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Трохи раніше зірка здивувала кадром зі свого повернення до Києва та зустрічі з давнім другом.
На новій фотографії Славу знято в затишній квартирі в компанії свого друга блогера Кирила Скачкова. Співачка буквально розтанула в його обіймах, тоді як блогера її шанувальники навіть не одразу впізнали, то він схуд.
Нагадаємо, "Відкриваю третє дихання": Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".
Як повідомляла Politeka, "З поверненням": Камінська з "НеАнгелів" здивувала кадром із Києва.
Також Politeka писала, що "Бачив війну зблизька": ведучий "Маски" Остапчук розповів, як побував на передовій.