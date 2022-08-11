Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны улетела жить заграницу, неожиданно заявила о своем возвращении и уже похвасталась преображениями в клинике. Как известно, Каминская не скрывает своих манипуляций с преображениями и открыто говорит об этом.
«Нет предела совершенству 🤪 И второму подбородку тоже НЕТ!🤣 Хороший специалист + Smas-лифтинг = #бабаягодка опять 👸🏽🙌🏼 В нашей стране отличные клиники и специалисты 🇺🇦» - написала Слава под новыми кадрами.
В сети ожидаемо отреагировали на пост:
«Вы не реально позитивна и энергична 🔥, и наши лучшие @dr.lysetskyi и @dr.eugene_ponomarev .@clinic_calm всегда будет рада Вас видеть в своих стенах❤️🙌; И з-зависть😂; Слава Каминская! Слава Украине!🙌🔥👏 Очень по феншуйу 👌🏻; Да с пациентами сейчас не густо...».
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Чуть ранее звезда удивила кадром со своего возвращения в Киев и встречи с давним другом.
На новой фотографии Слава запечатлена в уютной квартире в компании своего друга блогера Кирилла Скачкова. Певица буквально растаяла в его объятиях, тогда как блогера ее поклонники даже не сразу узнали, так он похудел.
Напомним, "Открываю третье дыхание": Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".
Как сообщала Politeka, "С возвращением": Каминская из "НеАнгелов" удивила кадром из Киева.
Также Politeka писала, что "Видел войну вблизи": ведущий "Маски" Остапчук рассказал, как побывал на передовой.