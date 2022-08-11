Популярна українська актриса Ганна Саліванчук нещодавно розповіла, як її старший син розпоров собі коліно, але на курорті не було нікого, хто міг би допомогти. При цьому в медпункті лікарі відмовилися безкоштовно сказати Саліванчук, чи потрібно зашивати рану її маленького сина.

Після цього навіть у лікарні, куди вона сама везла дитину 40 км, нормального обслуговування не було. Спочатку медсестри затягували із заповненням анкети, а потім лікар шокував актрису своєю поведінкою, спеціально залякуючи її сина.

Після травми дитина поділилася, що вона намагається, але іноді їй дуже боляче. Ганна також зауважила, що дитина буває плаче.

«А ще два дні тому було гаразд. Тепер одне коліно зашите – плавати не можна, а Микитосик плаче від болю. І не зрозуміло, що поки що саме болить. Знайшли лікаря, проконсультувалися з відео, починаємо лікування» - каже Ганна.

Також Ганна вирішила порадувати фанатів рецептом приготування смачних кабачків.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася цікавим рецептом із кабачків та розмістила відео, де показала весь процес приготування.

"Друзі, я не могла не поділитися з вами смачним кабачковим рулетом із сиром. Впевнена, що рулет смакуватиме вся ваша родина", - пише Саліванчук.

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