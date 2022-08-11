Популярная украинская актриса Анна Саливанчук недавно рассказала, как ее старший сын распорол себе колено, но на курорте не было никого, кто мог бы оказать помощь. При этом в медпункте врачи отказались бесплатно сказать Саливанчук, нужно ли будет зашивать рану ее маленького сына.

После этого даже в больнице, куда она сама везла ребенка 40 км, обслуживания нормального не было. Сначала медсестры затягивали с заполнением анкеты, а затем врач шокировал актрису своим поведением, специально запугивая ее сына.

После травмы ребенок поделился, что он старается, но иногда ему очень больно. Анна также подметила, что ребенок бывает плачет.

«А еще два дня назад было хорошо. Теперь одно колено зашито – плавать нельзя, а Никитосик плачет от боли. И не понятно, что пока именно болит. Нашли врача, проконсультировались по видео, начинаем лечение» - говорит Анна.

Также Анна решила порадовать фанатов рецептом приготовления вкусных кабачков.

На своей странице в Instagram артистка поделилась интересным рецептом из кабачков и разместила видео, где показала весь процесс приготовления.

"Друзья, я не могла не поделиться с вами вкусным кабачковым рулетом с сыром. Уверена, что рулет будет смаковать вся ваша семья", - пишет Саливанчук.

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