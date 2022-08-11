Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни разом із чоловіком Потапом переїхала жити за кордон, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу співачка виклала миле фото, а у підписі до нього поділилася, як заспокоюється та чим надихається під час війни.

На новій фотографії задумлива Настя знята, сидячи на підлозі в кімнаті. Перед камерою вона з'явилася у широких сірих джинсах та світлій футболці. Її пишні кучері розпущені і недбало покладені, а на обличчі легкий макіяж вона сумно дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Каменських написала: "Одного дня все стане лише спогадом". Слова, які заспокоюють мене і вселяють надію. Що теперішні темні часи одного дня залишаться в минулому і лиш в нашій пам’яті про нього. А з іншого боку ці слова надихають жити тут і зараз, не чекаючи кращого моменту. Нагадують, що життя не можна відкладати на потім, бо кожен його момент — безцінний скарб. І одного дня воно теж стане спогадом. Тому рухаємось далі — попереду багато справ".

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