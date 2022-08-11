Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк – поки що теж не давала жодних коментарів щодо цього.

Як повідомляє Politeka.net, знаменитий український телеведучий Володимир Остапчук поділився сумними новинами через які терміново покинув Київ. У нього сталося горе. Відповідна Instagram-stories з'явилася на особистій сторінці Остапчука, де він залишив повідомлення для підписників.

Зокрема, телеведучий розповів своїм шанувальникам, що померла дуже близька для нього людина. Тож зараз Володимир Остапчук терміново їде у своє рідне місто – Умань.

"Померла близька людина. Терміново їду в Умань", - написав телеведучий. Після цього він майже на добу зник із публічного простору.

До речі, крім цього, Остапчук вирішив поки що не давати жодних подробиць. Дружина шоумена Христина Горняк – поки теж не давала жодних коментарів щодо цього. В даний час вона знаходиться у Братиславі.

Варто зазначити, що Христина Горняк вийшла заміж за Володимира Остапчука 15 жовтня 2020 року. Весільна церемонія проходила у заміському комплексі під Києвом. За час урочистості наречена змінила три вбрання. У січні 2021 року Остапчук повідомив, що дружина взяла його прізвище.

Нагадаємо, що Остапчук поїхав із Києва та несподівано звернувся до українців із порадами.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Маски" Остапчук розповів, як побував на передовій.

Також Politeka писала, що Остапчук показав, як бабка путіна накинулася на Ненсі Пелосі.







