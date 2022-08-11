Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк – пока тоже не давала никаких комментариев на этот счет.

Как сообщает Politeka.net, знаменитый украинский телеведущий Владимир Остапчук поделился печальными новостями из-за которых срочно покинул Киев. У него случилось горе. Соответствующая Instagram-stories появилась на личной странице Остапчука, где он оставил сообщение для подписчиков.

В частности, телеведущий рассказал своим поклонникам, что умер очень близкий для него человек. Так что сейчас Владимир Остапчук срочно едет в свой родной город – Умань.

"Умер близкий человек. Срочно еду в Умань", – написал телеведущий. После этого он почти на сутки исчез из публичного пространства.

К слову, кроме этого, Остапчук решил пока не давать никаких подробностей. Жена шоумена Кристина Горняк – пока тоже не давала никаких комментариев на этот счет. В настоящее время она находится в Братиславе.

Стоит отметить, что Кристина Горняк вышла замуж за Владимира Остапчука 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.

Напомним, что Остапчук уехал из Киева и неожиданно обратился к украинцам с советами.

Как сообщала Politeka, ведущий "Маски" Остапчук рассказал, как побывал на передовой.

Также Politeka писала, что Остапчук показал, как бабка путина набросилась на Нэнси Пелоси.