У мережі з'явилося нове відео так званих "загонів путіна", цього разу від шалених бабусь дісталося Ненсі Пелосі, яка кинула виклик Китаю та поїхала з візитом на Тайвань.
Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук вирішив опублікувати відео на своїй сторінці в Інстаграм.
Він прокоментував це так: "Армія підтримки режиму про нашу @speakerpelosi".
У кадрі руда бабка емоційно висловлює свою думку про Ненсі Пелосі, називаючи її нахабником і звинувачуючи в тому, що політик влізла у відносини між Китаєм та тайванем.
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"Пелосі поїхала в тайвань, для того, щоб Тайвань посварити з Китаєм. Як не соромно. Хто тебе просив? Ти бачиш, як ти розбурхала весь світ. Нахабниця. війну... як і росія зробила з Україною з нашим російським народом", - обурюється росіянка.
Читачі сторінки Остапчука почали коментувати шалене відео, без гумору не обійшлося.
"І іржач. І сльози!!!! Коли вони вже повисихають????",
"А кажуть "маразм у старості" то не страшно",
"Ой, яке акторство пропадає... і чого ще не на сцені зі Скабеєвою",
"Кращі політики Росії! болоту є чим пишатися",
"Руда москальська дура...а як грає...прям актриса😂",
"Кринжатина під'їхала",
"Як ми без них раніше розбиралися в геополітиці",
"Скажені бабки знову в ефірі", - висловлюються в мережі.
Нагадаємо, дружина ведучого "Маски" Остапчука зізналася, чого хоче
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