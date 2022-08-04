Бабки з "загону путіна" накинулися на Ненсі Пелосі, ведучий Володимир Остапчук не зміг пройти повз божевільних росіянок

У мережі з'явилося нове відео так званих "загонів путіна", цього разу від шалених бабусь дісталося Ненсі Пелосі, яка кинула виклик Китаю та поїхала з візитом на Тайвань.

Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук вирішив опублікувати відео на своїй сторінці в Інстаграм.

Він прокоментував це так: "Армія підтримки режиму про нашу @speakerpelosi".

У кадрі руда бабка емоційно висловлює свою думку про Ненсі Пелосі, називаючи її нахабником і звинувачуючи в тому, що політик влізла у відносини між Китаєм та тайванем.

"Пелосі поїхала в тайвань, для того, щоб Тайвань посварити з Китаєм. Як не соромно. Хто тебе просив? Ти бачиш, як ти розбурхала весь світ. Нахабниця. війну... як і росія зробила з Україною з нашим російським народом", - обурюється росіянка.

Читачі сторінки Остапчука почали коментувати шалене відео, без гумору не обійшлося.

"І іржач. І сльози!!!! Коли вони вже повисихають????",

"А кажуть "маразм у старості" то не страшно",

"Ой, яке акторство пропадає... і чого ще не на сцені зі Скабеєвою",

"Кращі політики Росії! болоту є чим пишатися",

"Руда москальська дура...а як грає...прям актриса😂",

"Кринжатина під'їхала",

"Як ми без них раніше розбиралися в геополітиці",

"Скажені бабки знову в ефірі", - висловлюються в мережі.

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