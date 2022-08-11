Популярний телеведучий Володимир Остапчук, який раніше вів шоу "Маска" та "Співають всі", вирішив усамітнитися під Києвом та звернувся до українців.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведучий дав шанувальникам кілька порад, як "не поїхати кукухою" під час війни.

"Ми найсильніша, найсміливіша нація - це знає тепер весь світ. Але війна робить свою жахливу справу, тому кожен переживає емоційні гойдалки, зриви, агресію чи депресивний стан. На жаль, це норма, бо всі ми люди і реагуємо на те, що відбувається навколо", — пише Остапчук.

По-перше, аби тримати свою психіку в нормі, Володимир радить робити що можеш для ЗСУ та країни.

"Донати, збори, концерти у військових, служба в поліції. Це заспокоює і дає розуміння - ти робиш правильну справу для тих, кому набагато важче.✅Не реагувати на агресію зовні. Злісні пости, коментарі, висери русскіх - я намагаюсь обходити іншою вулицею. Моя реакція справу не покращить", — пояснює телеведучий.

Також зірка пропонує займатися спортом і звичними речами, як колись: зустрічі з друзями, перегляд фільмів, прослуховування музики, вивчення іноземних мов.

Також, на думку Володимира, важливо дозволяти собі "обнулитись", влаштувати перезавантаження: побути день наодинці з собою, медитувати, сходити на масаж і нічого не робити.

"Бо вигорають всі, а раптом завтра в український Крим вже їхати, а в тебе сил нема", — жартує Остапчук.

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