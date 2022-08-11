Влітку стало відомо, що українська співачка Джамала стала учасником популярного польського телешоу, а тепер вона пішла ще далі ради України.

Як повідомляє Politeka.net, зараз українська співачка Джамала знаходиться у Польщі, де стала учасницею "Танці з зірками". Вона зізналася, що насамперед це дасть їй можливість нагадати про Україну та звірства, які творить росія в нашій країні.

Кілька годин тому на своїй сторінці в Інстаграмі вона поділилася ще одними крутими новинами.

Зокрема, співачка розповіла, що стала частиною #WeAreUkraine – благодійної NFT-кампанії, яка знайомить з українською культурою та збирає кошти для сімей, які постраждали через вторгнення росії в Україну.

"Вже з 10 серпня на найбільшому NFT-маркетплейсі OpenSea буде доступно понад 14 тисяч унікальних цифрових предметів: художня репродукція пам'яток. Придбати їх можна буде протягом 6 місяців. А до деяких покупок бонусом йтимуть мої відео з виконанням народних пісень", - зізналася Джамала.

На своїй сторінці співачка також показала, які NFT-картинки будуть представлені на аукціоні.

Користувачі мережі в коментарях захопилися тим, що Джамала продовжує робить для українців, навіть за 1000 км від рідної країни.

Нагадаємо, Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".

Як Politeka повідомляла, Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що маленький син Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".