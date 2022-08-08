Співачка Джамала показала свого польського партнера з "Танців із зірками" Яцека Єшке, з яким виступатиме у Польщі.

Як пише Politeka.net, Джамала - популярна українська виконавиця та переможниця "Євробачення", де знаменитість виконала свою композицію - 1944. А ще Джамала вирішила взяти участь у "Танцях зі зірками", але виграти на проекті не вдалося. А зараз знаменитість вирішила випробувати сили на польському проекті "Танці зі зірками", де її партнером став Яцек Єшке. Не забуває артистка і про інстаграм, де ділиться всім цікавим.

А цього разу знаменитість вирішила познайомити фанів зі своїм партнером Яцеком. На кадрах пара прийшла до танцювального залу на тренування.

"Хочу познайомити вас із Яцеком Єшке. Хочу нагадати, що це не про танці для нас", - написала Джамала у сторіс.

"Почалися танцювальні тортури", - написала співачка на наступний сторіс.

Варто зазначити, що Джамала після початку війни знаменитість вирушила до Європи, де активно висвітлювала українські події, а також виступала із концертами, збираючи гроші завдяки благодійності.

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