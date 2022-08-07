Щоб підняти патріотичний дух українців популярна виконавиця та переможниця "Євробачення" Джамала заспівала "Ой, у лузі червона калина" зі своїм старшим синочком. Зворушливе відео вона розмістила у себе в Інстаграм.

У кадрі хлопчик, одягнений у ошатний костюм-вишиванку, співає перших рядків знаменитого гімну Січових Стрільців. Потім до нього приєднується зіркова матуся.

На відео також з'явився молодший син Джамали.

"Героям слава! Повітряним силам України! Ви своїми крилами захищаєте наших дітей! », – написала співачка.

"Як на маму схожий", "Янголятко", "Сонечко", - захоплюються шанувальники.

Зазначимо, що 7 серпня в Україні відзначається День військово-повітряних сил. До складу Повітряних сил ЗСУ входять розвідувальна та атакуюча авіація, спеціальні повітряні війська та ППО. Усі ці сили щодня воюють на фронті, розпізнають та знищують точки окупантів, ведуть розвідку з повітря та охороняють українців.

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