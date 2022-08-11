Летом стало известно, что украинская певица Джамала стала участником популярного польского телешоу, а теперь она пошла еще дальше ради Украины.

Как сообщает Politeka.net, сейчас украинская певица Джамала находится в Польше, где стала участницей "Танці з зірками". Она призналась, что в первую очередь это даст ей возможность напомнить об Украине и зверствах, которые творит рф в нашей стране.

Несколько часов назад на своей странице в Инстаграм она поделилась еще одними крутыми новостями.

В частности, певица рассказала, что стала частью #WeAreUkraine – благотворительной NFT-кампании, которая знакомит с украинской культурой и собирает средства для семей, пострадавших из-за вторжения рф в Украину.

"Уже с 10 августа на крупнейшем NFT-маркетплейсе OpenSea будут доступны более 14 тысяч уникальных цифровых предметов: художественная репродукция достопримечательностей. Приобрести их можно будет в течение 6 месяцев. А к некоторым покупкам бонусом будут идти мои видео с исполнением народных песен", - призналась Джамала.

На своей странице певица также показала, какие NFT-картинки с ней будут предоставлены на аукционе.

Пользователи сети в комментариях восхитились тем, что Джамала продолжает делать для украинцев, даже находясь за 1000 км от родной страны.

Напомним, Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".