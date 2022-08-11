Как сообщает Politeka.net, сейчас украинская певица Джамала находится в Польше, где стала участницей "Танці з зірками". Она призналась, что в первую очередь это даст ей возможность напомнить об Украине и зверствах, которые творит рф в нашей стране.
Несколько часов назад на своей странице в Инстаграм она поделилась еще одними крутыми новостями.
В частности, певица рассказала, что стала частью #WeAreUkraine – благотворительной NFT-кампании, которая знакомит с украинской культурой и собирает средства для семей, пострадавших из-за вторжения рф в Украину.
"Уже с 10 августа на крупнейшем NFT-маркетплейсе OpenSea будут доступны более 14 тысяч уникальных цифровых предметов: художественная репродукция достопримечательностей. Приобрести их можно будет в течение 6 месяцев. А к некоторым покупкам бонусом будут идти мои видео с исполнением народных песен", - призналась Джамала.
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На своей странице певица также показала, какие NFT-картинки с ней будут предоставлены на аукционе.
Пользователи сети в комментариях восхитились тем, что Джамала продолжает делать для украинцев, даже находясь за 1000 км от родной страны.
Напомним, Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".
Как Politeka сообщала, Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".
Также Politeka писала, что маленький сын Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".