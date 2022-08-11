Так, у себе в Інстаграмі Санта Дімопулос опублікувала відео, на якому її донька Софійка, якій наступного місяця виповниться лише 3 роки, співає повстанський гімн "Ой, у лузі червона калина".
Блакитноока малеча сидить у солом'яному кріслі, одягнена в літню сукню, і старанно вимовляє рядки композиції. Їй ніхто не нагадує.
«Улюблена українська пісня💙💛 Моєю прекрасною українською душею », – підписала Санта.
Фанати співачки у захваті від виконання української пісні її дочкою. Про це вони пишуть у коментарях.
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"Мілота",
"Слух у малюка в маму",
"Софійка молодець", - пишуть у мережі.
Зазначимо, що Санта Дімопулос – відома українська співачка та переможниця "Танців з зірками". Зірка після початку повномасштабної війни вирушила з дітьми до Іспанії, а згодом сама повернулася назад до України, де провела цілий місяць. Тепер же Санта вирушила подорожувати Африкою.
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