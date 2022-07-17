Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица и победительница проекта "Танці з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. С начала войны Санта находилась за пределами Украины, забрав с собой детей. Не забывает Димопулос и об Инстаграм, где делится с фанами многим интересным.

А в этот раз Санта показала фигуру, появившись в топике и шортиках. Звезда сделала селфи перед зеркалом, впечатляя результатами своей работы.

"Ежедневная рутина", - написала на английском Санта.

"Спорт очень помогает мне не только физически, но и морально", - продолжила Димопулос.





Стоит отметить, что Санта замужем за Игорем Кучеренко, известным бизнесменом. Пара воспитывает совместную дочь Софию. А также у Димопулос есть сын Даниэль от прошлых отношений.

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