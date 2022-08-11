Так, у себя в Инстаграм Санта Димопулос опубликовала видео, на котором ее дочка Софийка, которой в следующем месяцу исполнится только 3 года, поет повстанческий гимн "Ой, у лузі червона калина".

Голубоглазая малышка сидит в соломеном кресле, одетая в летнее платице, и старательно произносит строки композиции. Ей никто не подсказывает.

«Любимая украинская песня💙💛 Моей прекрасной украинской душой», - подписала Санта.

Фанаты певицы в восторге от исполнения украинской песни ее дочерью. Об этом они пишут в комментариях.

"Милота",

"Слух у малышки в маму",

"Софийка молодец", - пишут в сети.

Отметим, что Санта Димопулос - известная украинская певица и победительница "Танців з зірками". Звезда после начала полномасштабной войны отправилась с детьми в Испанию, а позже сама вернулась обратно в Украину, где провела целый месяц. Теперь же Санта отправилась путешествовать по Африке.

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