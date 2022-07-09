Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица, которая не так давно победила на проекте "Танці з зірками". Звезда замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко, которому родила дочь Софию. Также у Санты есть сын Даниэль от актера Андрея Джеджулы, с которым звезда была в браке до этого. После начала войны Санта уехала с детьми в Европу. А через некоторое время звезда вернулась в Украину, но без детей. Не забывает Димопулос и об Инстаграм, где в этот раз решила поболтать с украинцами.

"Волосы шикарные отрасли", - написал фанат Санте.

"Вчера обрезала. На самом деле, не шикарные. На стрессе много потерь). Сейчас восстанавливаю капельницами, ампулами, мезотерапией, экзосомами, плазмой, пилингом, витаминами...", - написала звезда.

Также Санта показала фото, где была в шикарном платье.

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