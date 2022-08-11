Також дружину Володимира Остапчука, як завжди, супроводжували квітучий зовнішній вигляд, нейтральний макіяж, легке укладання та щаслива безтурботна посмішка.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, поїхала до Мілана, де провела час із подругами. Пізніше вона вирушила до Болгарії.

Вже сьогодні на своїй особистій сторінці в Інстаграм вона розповіла, що збирається у нову подорож та показала кілька кадрів.

Зокрема, дівчина показала трасу з дорожніми знаками та зізналася, що знову вирушає у дорогу. У підписі до знімку вона не уточнювала, куди саме вирушає, а залишила лише кілька натяків.

"Я знову їду в невелику подорож, у гості до моєї подруги. Там дуже сонячно та красиво", - додала Христина Горняк.

Також вона показала своє фото, зроблене у ліфті. Ансамбль її вбрання склали штани та об'ємний піджак з чорним комірним ременем і широкими рукавами. Костюм також привертає увагу своїм яскравим принтом у приємних відтінках.

Христина Горняк доповнила образ білою в'язаною сумочкою з рюшами. Також дружину Володимира Остапчука, як завжди, супроводжували квітучий зовнішній вигляд, нейтральний макіяж, легке укладання та щаслива безтурботна посмішка.

Нагадаємо, що дружина Остапчука показала своє справжнє кохання далеко від чоловіка.

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