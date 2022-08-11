Также жену Владимира Остапчука, как обычно, сопровождали цветущий внешний вид, нейтральный макияж, легкая укладка и счастливая беззаботная улыбка.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, уехала в Милан, где провела время с подругами. Позже она отправилась в Болгарию.

Уже сегодня на своей личной странице в Инстаграм она рассказала, что собирается в новое путешествие и показала несколько кадров.

В частности, девушка показала трассу с дорожными знаками и призналась, что снова отправляется в дорогу. В подписи к снимку она не стала уточнять, куда именно отправляется, а оставила лишь несколько намеков.

"Я снова еду в небольшое путешествие, в гости к моей подруге. Там очень солнечно и красиво", - добавила Кристина Горняк.

Также она показала свое фото, сделанное в лифте. Ансамбль ее наряда составили штаны и объемный пиджак с котрастным черным ремнем и широкими рукавами. Костюм также привлекает внимание своим ярким принтом в приятных оттенках.

Кристина Горняк дополнила образ белой вязанной сумочкой с рюшами. Также жену Владимира Остапчука, как обычно, сопровождали цветущий внешний вид, нейтральный макияж, легкая укладка и счастливая беззаботная улыбка.

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.