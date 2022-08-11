Варто зазначити, що артисту Віктору Павлику тоді було близько 44 років, а Катерині Репяховій лише 15 років.

Як повідомляє Politeka.net, молода дружина відомого українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка у червні стала мамою хлопчика Михайла, розповіла історію з минулого. Виявилося теперішній чоловік її врятував, тоді дівчині було лише 15 років і вона ще навчалася у школі.

Катерина Репяхова була фанаткою Віктора Павлика задовго до знайомства - вона часто відвідувала його концерти і знала багато пісень напам'ять. Як виявилося, одна з пісень артиста допомогла їй у підліткові роки.

"Ніколи вам не розповідала, але коли мені було 15-16 років, мене кинув хлопець. Я сиділа у нього під вікнами, слухала Віктора Павлика, щоправда, російськомовні пісні, і плакала. Суть у тому, що вже тоді мій чоловік у моїх 15 років у складні моменти життя був зі мною та врятував мене", – згадала Катерина Реп'яхова.

Варто зазначити, що артистові тоді було близько 44 років, а Катерині лише 15 років. Нагадаємо, що у травні 2020-го тоді ще 54-річний народний артист України одружився зі своїм концертним директором Катериною Репяховою, яка молодша на 28 років.

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