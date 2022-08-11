Стоит отметить, что артисту Виктору Павлику тогда было около 44 года, а Екатерине Репяховой только 15 лет.

Как сообщает Politeka.net, молодая супруга известного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая в июне стала мамой мальчика Михаила, рассказала историю из прошлого. Оказалось теперешний муж ее спас, в то время девушке было лишь 15 лет и она еще училась в школе.

Екатерина Репяхова была фанаткой Виктора Павлика задолго до из знакомства - она часто посещала его концерты и знала многие песни наизусть. Как оказалось одна из песен артиста помогла ей в подростковые годы.

"Никогда вам не рассказывала, но когда мне было 15-16 лет, меня бросил парень. Я сидела у него под окнами, слушала Виктора Павлика, правда, русскоязычные песни, и плакала. Суть в том, что уже тогда мой муж в мои 15 лет в сложные моменты жизни был со мной и спас меня", – вспомнила Екатерина Репьяхова.

Стоит отметить, что артисту тогда было около 44 года, а Екатерине только 15 лет. Напомним, что в мае в 2020-м тогда еще 54-летний народный артист Украины женился на своим концертным директором Екатериной Репяховой, которая младше на 28 лет.

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