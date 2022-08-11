Як пише Politeka.net , дружина українського телеведучого Григорія Решетника Христина виховує трьох синів. Подружжя не виїхало за межі України, як багатодітна сім'я, а залишилося в нашій країні і займається волонтерством. Нині вони практично живуть на два будинки, дітей залишили з бабусями в Івано-Франківську, а самі працюю у Києві.

У своєму Instagram-акаунті Крістіна не мовчить про війну в Україні та періодично публікує наслідки звірств, які творять окупанти на нашій землі.

Так, у розділі сторіс жінка показала 11-річну Яну, яка втратила обидві ноги після ракетного удару по вокзалу у Краматорську.

Наразі дівчинці поставили два протези, вона наново вчиться ходити та проходить тривалу реабілітацію у Львові.

«Вона вперше має можливість стати знову на ніжки. Боже, як на це боляче дивитись! Дитина нічим і нікому не винна, доки не прийшли горе-сусіди», - написала Христина Решетник.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною після трагедії у Києві звернулися до українців.

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