Как пишет Politeka.net, жена украинского телеведущего Григория Решетника Кристина воспитывает троих сыновей. Супруги не выехали за пределы Украины, как многодетная семья, а остались в нашей стране и занимаются волонтерством. Сейчас они практически живут на два дома, детей оставили с бабушками в Ивано-Франковске, а сами работаю в Киеве.
В своем Instagram-аккаунте Кристина не молчит о войне в Украине и периодически публикует последствия зверств, которые творят оккупанты на нашей земле.
Так, в разделе сторис женщина показала 11-летнюю Яну, которая потеряла обе ноги после ракетного удара по вокзалу в Краматорске.
Сейчас девочке поставили два протеза, она заново учится ходить и проходит длительную реабилитацию во Львове.
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«Она впервые имеет возможность стать снова на ножки. Боже, как на это больно смотреть! Дитя ничем и никому не виновато, пока не пришли горе-соседи», - написала Кристина Решетник.
Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам.
Как сообщала Politeka, "располневшая" жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила фигурой.
Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник отправился за женой в спортзал, устроив жаркую тренировку.