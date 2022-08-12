Як пише Politeka.net , Kalush Orchestra - відомий український гурт, який після усунення Аліни Паш поїхали на Євробачення від України, де здобули перше місце. Але, на жаль, через війну в Україні організатори заборонили проводити Євробачення 2023 року в Україні, тому конкурс прийме Британія. А тепер стало відомо, чи поїде гурт Kalush виступати на фестиваль, де буде російська діджейка. Про це повідомили на сторінці "Євробачення" в Інстаграм.

"8 серпня гурт Kalush Orchestra записав сториз із проханням до фестивалю Sea Dance у Чорногорії з проханням скасувати виступ російської діджейки.

Проте організатори відмовилися, тому музиканти повідомили у своєму Instagram, що вирішили не брати участь у пригоді.

"Ми не виступатимемо з пропутинською російською артисткою на одній сцені. За зверненням групи організатори відмовилися скасовувати виступ Ніни Кравіц. Тому, як і обіцяємо, скасовуємо свій виступ там», – прокоментував рішення групи фронтмен Олег Псюк".

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Правильно зробили", "Спасибі за чітку позицію", "І кому вони краще зробили? Замість них можуть (теоретично) взяти ще одного російського виконавця. Вже давно зрозуміло, що світ насамперед думатиме про себе та користь для себе", " Пропоную їх трохи напружити. Коментарі, повідомлення. Щоб вони бачили думку суспільства", "Калуш дуже високо уявив себе. Незабаром усім набридне така хамська поведінка цієї групи. І справа навіть не щодо когось чи позиції".

Нагадаємо, Євробачення-2023 стало відомо, де проведуть конкурс після тріумфу України.

Також Politeka повідомляла, що учасник Kalush Orchestra вразив українок поза сценою .

А ще Politeka писала, як виглядає кохана лідера Kalush Orchestra, від якої він божеволіє