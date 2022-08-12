Kalush Orchestra рассказали, будут ли выступать на одной сцене вместе с российской диджейкой на известном фестивале.

Как пишет Politeka.net, Kalush Orchestra - известная украинская группа, которая после отстранения Алины Паш поехали на Евровидение от Украины, где одержали первое место. Но, к сожалению, из-за войны в Украине организаторы запретили проводить Евровидение 2023 в Украине, поэтому конкурс примет Британия. А теперь стало известно, поедет ли группа Kalush выступать на фестиваль, где будет российская диджейка. Об этом сообщили на страничке "Евровидение" в Инстаграм.

"8 августа группа Kalush Orchestra записала сториз с просьбой к фестивалю Sea Dance в Черногории с просьбой отменить выступление российской диджейки.

Однако организаторы отказались, поэтому музыканты сообщили в своем Instagram, что решили не участвовать в происшествии.

"Мы не будем выступать с пропутинской русской артисткой на одной сцене. По обращению группы организаторы отказались отменять выступление Нины Кравиц. Потому, как и обещаем, отменяем свое выступление там», – прокомментировал решение группы фронтмен Олег Псюк".

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Правильно сделали", "Спасибо за четкую позицию", "И кому они лучше сделали? Вместо них могут (теоретически) взять еще одного российского исполнителя. Уже давно понятно, что мир прежде всего будет думать о себе и пользе для себя", "Предлагаю их немного напрячь. Комментарии, сообщения. Чтобы они видели мнение общества", "Калуш очень высоко вообразил себя. Скоро всем надоест такое хамское поведение этой группы. И дело даже не в отношении кого-то или позиции".

Напомним, Евровидение-2023, стало известно, где проведут конкурс после триумфа Украины

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