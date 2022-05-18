Кадры, на которых лидер группы Kalush Orchestra влюбленным взглядом смотрит на свою девушку, облетели мир.

После того, как Kalush Orchestra выиграл "Евровидение-2022" в Сети появилось видео с Олегом Псюком и его возлюбленной, Александрой Белобровой. На кадрах артистах буквально светится от счастья, любуясь своей спутницей.

Пользователи Сети отмечают, что Олег и Александра очень похожи и желают им счастья:

«Крутые, пусть будут счастливы», "Очень красиво! Счастья им! Но так интересно увидеть Олега без панамы. Надеюсь, его любимая хоть видела?!", "Хороши и очень похожи. Глаза одинаковые», «Желаю чтобы так смотрели друг на друга всю жизнь», «Невозможно красиво».

Добавим, что после победы Kalush Orchestra девушка опубликовала фото с наградой и призналась, что очень гордится своим возлюбленным.

"Эмоции переполняют. Так трудно подбрать слова ... до сих пор полностью не осознаешь всего происходящего! Сколько усилий, сколько волнений и тяжелой работы!

Победа ваша, победа Украины! Олег я очень горжусь тобой", - написала Александра в своем Instagram.

Кстати, статуэтку Kalush Orchestra выставят на аукцион – деньги пойдут на помощь для ВСУ.

Напомним, участник Kalush Orchestra предложил город для проведения конкурса.

Также сообщалось, что произошел новый поворот в скандале из-за оценок украинского жюри Евровидения-2022 для Польши.

Кроме того Politeka.net писала, что фронтмен Kalush Orchestra после Евровидения объявил о новом поводе для праздника.