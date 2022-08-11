Популярна український ведучий, шоумен, та інтерв'юер Слава Дьомін, який близько місяця був ранковим шоу на телеканалі "Україна" до його закриття, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділився кумедними фото із сином-підлітком і розповів, чому він його навчив.
На нових фотографіях син та батько знято в автомобілі. На першій фотографії посміхається лише хлопчина, а вже на другій мило посміхаються в камеру вже обоє. Перед камерою шоумен з'явився у легкій блакитній сорочці, тоді як його син у яскравій жовтій футболці. Отже, виглядають разом дуже патріотично.
За словами Дьоміна, саме син закликає його частіше посміхатися. "Син сказав, що треба частіше усміхатися! Не можу йому заперечити! Нехай діти і батьки частіше усміхаються. Посмішкою ще більше дратуємо цих дебільних рашистів", - написав Слава у підписі до фотографій. Користувачі відразу почали коментувати нові фото ведучого: "Дбомін Джуніор, як завжди", "Нехай так і буде", "Син таки правий. Треба".
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