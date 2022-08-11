Популярная украинский ведущий, шоумен, и интервьюер Слава Демин, который около месяца был едущим утреннего шоу на телеканале "Украина" до его закрытия, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделился забавными фото с сыном-подростком и рассказал, чему он его научил.

На новых фотографиях сын и отец запечатлены в автомобиле. На первой фотографии улыбается только паренек, а уже на второй мило улыбаются в камеру уже оба. Перед камерой шоумен появился в легкой голубой рубашке, тогда как его сын в яркой желтой футболке. Так что выглядят вместе весьма патриотично.

По словам Демина, именно сын призывает его чаще улыбаться. "Сын сказал, что надо почаще улыбаться! Не могу ему возразить! Пусть дети и родители почаще улыбаются. Улыбкой еще больше раздражаем этих дебильных рашистов", - написал Слава в подписи к фотографиям. Пользователи тут же принялись комментировать новые фото ведущего: "Демин Джуниор, как всегда", "Пусть так и будет", "Сын таки прав. Надо".

Напомним, "Жизнь нельзя откладывать": Каменских из-за границы рассказала, как успокаивает себя.

Как сообщала Politeka, "Как сестрички": экс-жена Потапа Горовая повеселилась с Дорофеевой на глазах у всех, видео.

Также Politeka писала, что "С людьми так тоже можно": Клопотенко из "Мастер Шеф" с кукурузой в руках поделился забавным лайфхаком.