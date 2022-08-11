Популярний український ресторатор, шоумен та переможець шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко, який популяризує українську кухню в усьому світі, часто ділиться з шанувальниками кумедними публікаціями та незвичайними рецептами на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу шеф-кухар запропонував українцям новий рецепт приготування кукурудзи.

Очевидно, Євген опублікував динамічне відео, в якому за кілька секунд показав новий спосіб приготування звичайної літньої кукурудзи. Так, кухар запропонував господиням, огорнути відварену кукурудзу сиром та відправити до духовки.

У підписі до публікації Клопотенко написав: "Кукурудза. Ось ви її варите та їсте, а спробуйте по-іншому. Зваріть, покрийте сиром, потримайте в духовці. Кукурудза і так крута, а сир її зробить ще крутішою. Взагалі, не знаєте, як покращити їжу - фіганіте туди сиру. Раптом з людьми так теж можна. Типу людина погана, приклали до неї сир, і вона вже приємніша буде. Не спрацює тільки з росіянами".

Нагадаємо, "Створені один для одного": екс-"Холостяк" Макацарія продовжив медовий місяць з молодою дружиною вдома.

Як повідомляла Politeka, "Зробіть ще…": Могилевська показала, як палало в Криму і звернулася до хлопців із ЗСУ.

Також Politeka писала, що Анна Трінчер вразила засмагою, задерши сукню: "Знайдіть зайчика...".