Популярна українська продюсер та колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка разом із ним заснувала продюсерський центр Mozgi Entertainment, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу бізнес-вумен показала фото та відео зі своєї зустрічі з українськими військовими, куди їздила з Надією Дорофєєвою, яку вона продюсує.
На кадрах можна побачити, що поки Надя разом із іншими знаменитостями виступала для українських захисників, Ірина залишалася у тіні. Зате потім вони разом спілкувалися з воїнами і фотографувалися на згадку.
У підписі до публікації Горова розповіла: "Пишаюся нашими захисниками та захисницями, і неймовірна подяка за все, що вони роблять для країни! Для нас велика честь – бути запрошеними на виступ, трохи відволікти хлопців, подарувати їм мить щастя, спокою, миру… Адже музика лікує у найскладніших життєвих ситуаціях".
Користувачі відразу почали лайкати і коментувати публікацію Ірини, залишаючи теплі слова та милі емодзі.
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