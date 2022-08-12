Популярная украинская продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая вместе с ним обосновала продюсерский центр Mozgi Entertainment, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз бизнесвумен показала фото и видео со своей встречи с украинскими военными, куда ездила с Надей Дорофеевой, которую она продюсирует.

На кадрах можно увидеть, что пока Надя вместе с другими знаменитостями выступала для украинских защитников, Ирина оставалась в тени. Зато потом они все вместе общались с воинами и фотографировались на память.

В подписи к публикации Горовая рассказала: "Горжусь нашими защитниками и защитницами, и невероятная благодарность за все, что они делают для страны! Для нас большая честь – быть приглашенными на выступление, немного отвлечь ребят, подарить им мгновение счастья, спокойствия, мира… Ведь музыка лечит в самых сложных жизненных ситуациях".

Пользователи тут же принялись лайкать и комментировать публикацию Ирины, оставляя теплые слова и милые эмодзи.

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