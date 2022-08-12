Популярна співачка MamaRika після аварії у Польщі зіткнулася з проблемою та звернулася з важливим проханням до українців

Раніше стало відомо, що українська вокалістка MamaRika разом із чоловіком, гумористом Сергієм Середою та однорічним сином потрапили у ДТП дорогою до Польщі.

Після аварії співачка розповіла, як почувається вся родина, а також звернулася з важливим проханням до українців. У себе в Інстаграм вона записала кілька "історій".

«Ми всі впорядку, Давидік теж. Ангели вберегли нас від біди. Але є дуже важливе прохання», – повідомила артистка.

Справа в тому, що після ДТП автомобіль співачки сильно пошкоджений та потребує ремонту.

“Наша машина не на ходу. Тут нереальні та неадекватні ціни на ремонт. Нам потрібні наші українські хлопці, які б могли на СТО відремонтувати нашу машину у Варшаві», - розповіла артистка.

MamaRika переконливо попросила контакти українців, які працюють у Польщі.

Нагадаємо, що Mamarika показала однорічного сина та чоловіка після страшної аварії: фото

Як повідомляла Politeka, MamaRika, її чоловік, ведучий Сергій Середа, а також син Давид заразилися на початку лютого коронавірусом.

Також Politeka писала, що MamaRika повідомила сумну новину, що з дитиною.