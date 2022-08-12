Ранее стало известно, что украинская вокалистка MamaRika вместе с мужем, юмористом Сергеем Середой и годовалым сыном попали в ДТП по дороге в Польшу.
После аварии певица рассказала, как себя чувствует вся семья, а также обратилась с важной просьбой к украинцам. У себя в Инстаграм она записала несколько «историй».
«Мы все в порядке, Давидик тоже. Ангелы уберегли нас от беды. Но есть очень важная просьба», - сообщила артистка.
Дело в том, что после ДТП автомобиль певицы сильно поврежден и требует ремонта.
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«Наша машина не на ходу. Тут нереальные и неадекватные цены на ремонт. Нам нужны наши украинские парни, которые могли бы на СТО отремонтировать нашу машину в Варшаве», - рассказала артистка.
MamaRika убедительно попросила контакты украинцев, которые работают в Польше.
Напомним, что Mamarika показала годовалого сына и мужа после страшной аварии: фото
Как сообщала Politeka, MamaRika, ее муж, ведущий, Сергей Середа, а также сын Давид заразились в начале февраля коронавирусом.
Также Politeka писала, что MamaRika сообщила печальную новость, что с ребенком.