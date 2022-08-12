Популярная певица MamaRika после аварии в Польше столкнулась с проблемой и обратилась с важной просьбой к украинцам

Ранее стало известно, что украинская вокалистка MamaRika вместе с мужем, юмористом Сергеем Середой и годовалым сыном попали в ДТП по дороге в Польшу.

После аварии певица рассказала, как себя чувствует вся семья, а также обратилась с важной просьбой к украинцам. У себя в Инстаграм она записала несколько «историй».

«Мы все в порядке, Давидик тоже. Ангелы уберегли нас от беды. Но есть очень важная просьба», - сообщила артистка.

Дело в том, что после ДТП автомобиль певицы сильно поврежден и требует ремонта.

«Наша машина не на ходу. Тут нереальные и неадекватные цены на ремонт. Нам нужны наши украинские парни, которые могли бы на СТО отремонтировать нашу машину в Варшаве», - рассказала артистка.

MamaRika убедительно попросила контакты украинцев, которые работают в Польше.

Напомним, что Mamarika показала годовалого сына и мужа после страшной аварии: фото

Как сообщала Politeka, MamaRika, ее муж, ведущий, Сергей Середа, а также сын Давид заразились в начале февраля коронавирусом.

Также Politeka писала, что MamaRika сообщила печальную новость, что с ребенком.