Певица MamaRika (Анастасия Кочетова) растрогала кадрами с мужем и маленьким сыном после дорожно-транспортной аварии

Как пишет Politeka.net, украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) со своим супругом Сергеем Середой год назад стали родителями. У пары родился первенец, которого назвали Давид.

После войны MamaRika с ребенком выехали в Италию, однако вернулась на родину, поскольку не смогла выдержать разлуки с любимым мужем, который оставался в Украине.

Певица не часто показывает своего малыша, однако в этот раз решила сделать исключение и записала несколько «историй» в Инстаграм, где продемонстрировала, как Сергей на полу дурачится с сынишкой.

«Немножко позитива на вечер от моих пацанов», - написала она.

Также MamaRika ответила на интересующие поклонников вопросы.

В частности, ее спросили, какие слова может выговаривать Давид.

«Пока мама, папа, батамата. Ну а вообще постоянно что-то булькает на своем языке. Думаю, процесс идет, скоро как прорвет и включится режим птичка-говорун», - рассказала вокалистка.

Совсем недавно звездная семья попала в аварию, когда следовала на машине в столицу Польши, Варшаву.

Как рассказала MamaRikа, на момент ДТП в автомобиле она находилась вместе с годовалым сыном Давидом и мужем. Это первая их авария за все время, сколько у них есть машина. MamaRika рассказала, что ее сын сильно испугался, но пояс безопасности уберег его от удара.

Напомним, что MamaRika рассказала, как вернулась из Польши в Украину.

Как сообщала Politeka, MamaRika, ее муж, ведущий, Сергей Середа, а также сын Давид заразились в начале февраля коронавирусом.

Также Politeka писала, что MamaRika сообщила печальную новость, что с ребенком.