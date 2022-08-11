Как пишет Politeka.net, украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) со своим супругом Сергеем Середой год назад стали родителями. У пары родился первенец, которого назвали Давид.
После войны MamaRika с ребенком выехали в Италию, однако вернулась на родину, поскольку не смогла выдержать разлуки с любимым мужем, который оставался в Украине.
Певица не часто показывает своего малыша, однако в этот раз решила сделать исключение и записала несколько «историй» в Инстаграм, где продемонстрировала, как Сергей на полу дурачится с сынишкой.
«Немножко позитива на вечер от моих пацанов», - написала она.
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Также MamaRika ответила на интересующие поклонников вопросы.
В частности, ее спросили, какие слова может выговаривать Давид.
«Пока мама, папа, батамата. Ну а вообще постоянно что-то булькает на своем языке. Думаю, процесс идет, скоро как прорвет и включится режим птичка-говорун», - рассказала вокалистка.
Совсем недавно звездная семья попала в аварию, когда следовала на машине в столицу Польши, Варшаву.
Как рассказала MamaRikа, на момент ДТП в автомобиле она находилась вместе с годовалым сыном Давидом и мужем. Это первая их авария за все время, сколько у них есть машина. MamaRika рассказала, что ее сын сильно испугался, но пояс безопасности уберег его от удара.
Напомним, что MamaRika рассказала, как вернулась из Польши в Украину.
Как сообщала Politeka, MamaRika, ее муж, ведущий, Сергей Середа, а также сын Давид заразились в начале февраля коронавирусом.
Также Politeka писала, что MamaRika сообщила печальную новость, что с ребенком.