Даша Ульянова, яка була переможницею шоу "Холостяк" в одному із сезонів, часто ділиться з шанувальниками яскравими образами та показує різні добірки кадрів. Також вона не боїться розповісти про себе трохи незручних історій і часто згадує своє минуле.

На цей раз Даша розповіла, як вплинула на її життя активна гімнастика, дівчина є майстром спорту і не раз завойовувала різні медалі на виступах. Однак зараз є і свої мінуси в таких активних заняттях, про що вирішила згадати пізно ввечері.

«Тільки вдома може бути так смачно. Реально дуже смачно! А старість – це коли після проїжджених 1000 км не можеш підвестися з ліжка. Або ж причиною може бути результат цих знущань у дитинстві. Тому, матусі, подумайте. Я вас благаю!" – висловилася Даша.

Також дівчина поділилася чарівним кадром із ванної кімнати, а у підписі до нього розкрила секрет своєї сяючої посмішки.

У підписі до публікації Ульянова написала: "Хороша здорова усмішка завжди була моєю мрією. Вона дарує впевненість у собі, а це особливий стан. Я чітко вирішила, що відкладати турботу про свою красу та здоров'я не варто. Адже коли, як не в складні часи". дбати про себе та близьких? Я щаслива, що для багатьох дівчат стала прикладом та мотивацією”.

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