Даша Ульянова, которая была победительницей шоу "Холостяк" в одном из сезонов, часто делится с поклонниками яркими образами и показывает различные подборки кадров. Также она не боится рассказать о себе немного неловких историй и часто вспоминает о своем прошлом.

В этот раз Даша рассказала, как повлияла на ее жизнь активная гимнастика, девушка является мастером спорта и не раз завоевывала различные медали на выступлениях. Однако сейчас есть и свои минусы в таких активных занятиях, о чем на решила вспомнить поздно вечером.

«Только дома может быть так вкусно. Реально, очень вкусно! А старость – это когда после проезженных 1000 км не можешь встать с постели. Или же причиной может быть результат вот этих издевательств в детстве. Поэтому, мамочки, подумайте. Я вас умоляю!» - высказалась Даша.

Также девушка поделилась очаровательным кадром из ванной комнаты, а в подписи к нему раскрыла секрет своей сияющей улыбки.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Хорошая здоровая улыбка всегда была моей мечтой. Она дарит уверенность в себе, а это особое состояние. Я четко решила, что откладывать заботу о своей красоте и здоровье не стоит. Ведь когда, как не в сложные времена заботиться о себе и близких? Я счастлива, что для многих девушек стала примером и мотивацией".

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