Популярный украинский телеведущий, который был ведущим шоу "Маска" Владимир Остапчук, который с начала войны остается в Украине и активно помогает, присоединился еще и к Культурному Десанту. В своем Instagram он рассказал, что в рамках этого проекта побывал на передовой и увидел войну вблизи.

Судя по фотографиям, Владимир встретился и выступал для украинских защитников. Похоже, они здорово провели время и получили много позитивных эмоций. После этой встречи, Остапчук рассказал, что наша победа придет тогда, когда победит не кто-нибудь, а каждый.

"Каждый победит себя, страх, лень, безответственность и прежние распри. На своем маленьком или большом фронте. В Киеве, Варшаве или Лиссабоне. Будет тяжело, еще какое-то время, но взгляните в глаза наших защитников прямо сейчас… Они светлые, чистые и мотивированные. Мы не имеем права подвести ИХ И СЕБЯ. PS. Был на позициях ВСУ в составе Культурного Десанта. Видел войну вблизи, а НАШУ ПОБЕДУ – в упор. Смеялись, обнимались, сжимали руки от ярости, открывали сердца и еще раз убедились – УКРАИНА ЭТО КАЖДЫЙ ИЗ НАС", - поделился своими эмоциями Остапчук.

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