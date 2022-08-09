Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны вместе с детьми переехала жить в Нидерланды, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда удивила кадром и намекнула на возвращение в Украину.

На новой фотографии Слава запечатлела себя в зеркало в просторном коридоре у лифтов. Перед камерой певица появилась в стильном образе – темных джинсах и коротком ярко-зеленом топе, поверх которого накинула белую рубашку. Волосы артистки распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид. В геолокации к фото она указала Киев, так что, похоже, звезда впервые за долгие месяцы вернулась в Украину.

В подписи к публикации Каминская написала: "Я люблю тебя, Киев". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию певицы: "Красота", "Традиционно прекрасное фото", "Стиляга", "Не думала, что так буду рада видеть снова фотки из серии #укуста. Как будто нормальная жизнь вернулась", "Рад видеть это фото. Хоть и без вазона", "Если бы еще по-украински", "С возвращением".

Напомним, Счастливая "Холостячка" Мишина позволила заглянуть к себе в постель, сделав признание: "Ох, этот сладкий...".

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