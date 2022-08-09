Популярная украинская певица Джамала, которая с начала войны увезла детей за границу и начала активно гастролировать с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась фото и видео, на которых показала, как готовится к участию в "Танцах со звездами" в Польше.

Как оказалось, украинская певица и звезда Евровидения стала участницей польской адаптации известного танцевального проекта, а ее партнером стал молодой красавчик-хореограф Jacek Jeschke. К слову, Джамала ранее была участницей украинских "Танців з зірками", так что опыт в танцах у нее уже есть, как и все шансы на победу в польском проекте.

В подписи к публикации Джамала написала: "В ритме квикстепа уже готовимся к первому эфиру польского проекта "Танцы со звездами". Осталось до него несколько недель. Настроение – боевое, @jacekjeschke – уже как родной. Открываю третье дыхание и готова к любым вызовам. Благодарю всех из Украины и Польши за слова поддержки, это правда добавляет сил".

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