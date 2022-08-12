Відома блогерка та переможниця 9 сезону шоу "Холостяк" Даша Квіткова вирішила виправдатися після того, як розкритикувала сервіс у Європі.

Під час війни дружина «Холостяка» Микити Добриніна Дар'я Квіткова виїхала з однорічним сином до Європи.

За два місяці блогерка встигла побувати в Хорватії, Італії, Швейцарії, Франції, а з липня живе в Польщі. Проте жодна із цих п'яти країн не подобається їй так, як Україна.

У своєму довгому пості в Інстаграм Квіткова поскаржилася на європейський сервіс та розхвалила українську.

Однак багато українців з нею не погодилися, зазначивши, що Європа – це стабільність. Люди отримують високі зарплати та вміють цінувати особистий час та відпочинок. У європейських країнах немає такої корупції, як у нас та у сфері обслуговування люди не працюють за копійки. Також багато хто звернув увагу, що добре жилося тим в Україні, хто належить до сегменту «середній +».

Після жорсткої критики на свою адресу Даша Квіткова вирішила виправдатися і у висловлюваннях вона не соромилася.

"В голос кричу, як у деяких людей підгорає. у кожній країні є мінуси і це факт. В нас теж є галузі, в яких треба покращення, і в зп теж. Пост зовсім не про нігтики. А бачити г*вно в своїй країні - багато сил не потрібно 🤗 Живіть з цим і далі”, - написала блогерка.

На що українці відповіли:

"Якщо в Україні будуть вищі зп, то вже не будуть найдешевший мобільний зв'язок, таксі і тд",

" Так дивно, що ви не можете, або не хочете чути думку інших. Кожна людина має право висловити її. І це не завжди означає, що людина "бачить тільки гівно у своїй країні...",

"Так а хто вказує на лайно ? Я про те, що зрівнювати Європу і Україну як мінімум не етично до тієї ж України. Україна зараз проходить вогонь і горе , вона вже приклад для майже всіх країн світу",

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