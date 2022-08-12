Известная блогерша и победительница 9 сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова решила оправдаться после того, как раскритиковала сервис в Европе.

Во время войны супруга «Холостяка» Никиты Добрынина Дарья Квиткова выехала с годовалым сыном в Европу.

За два месяца блогерша успела побывать в Хорватии, в Италии, в Швейцарии, во Франции, а с июля живет в Польше. Однако ни одна из этих пяти стран не нравится ей так, как Украина.

В своем длинном посте в Инстаграм Квиткова пожаловалась на европейский сервис и расхвалила украинский.

Однако многие украинцы с ней не согласились отметив, что Европа – это стабильность. Люди получают высокие зарплаты и умеют ценить личное время и отдых. В европейских странах нет такой коррупции, как у нас и в сфере обслуживания люди не работают за копейки. Также многие обратили внимание, что хорошо жилось тем в Украине, кто принадлежит к сегменту «средний +».

После жесткой критики в свой адрес Даша Квиткова решила оправдаться и в выражениях она не стеснялась.

"В голос кричу, как у некоторых людей подгорает. В каждой стране есть минусы и это факт. У нас тоже есть отрасли, в которых нужно улучшение, и в ЗП тоже. Пост совсем не о ноготках. А видеть говно в своей стране – много сил не нужно 🤗 Живите с этим и дальше ", - написала блогерша.

На что украинцы ответили:

"Если в Украине будут выше зп, то уже не будут самая дешевая мобильная связь, такси и тд",

"Так странно, что вы не можете, или не хотите слышать мнение других. Каждый человек имеет право выразить его. И это не всегда означает, что человек "видит только говно в своей стране...",

"Так а хто вказує на лайно ? Я про те, що зрівнювати Європу і Україну як мінімум не етично до тієї ж України. Україна зараз проходить вогонь і горе , вона вже приклад для майже всіх країн світу",

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