Як пише Politeka.net , дружина українського телеведучого Григорія Решетника Христина виховує трьох синів. Подружжя не виїхало за межі України, як багатодітна сім'я, а залишилося в нашій країні і займається волонтерством. Нині вони практично живуть на два будинки, дітей залишили з бабусями в Івано-Франківську, а самі працюю у Києві.
До війни сім'я часто їздила на відпочинок за кордон, проте цього літа вирішила залишитись у багатостраждальній Україні, бо не час відпочивати та веселиться.
Свою позицію Крістіна Решетник окреслила в Інстаграм, де розмістила архівні фото, зроблені в купальнику за найкращих часів.
«Цього літа – без відпочинку 😎 Вважаю, коли в країні йде війна, а герої віддають усі сили, захищаючи нашу землю, не час їхати на відпочинок. Навіть заради дітей. Фото – з архіву) », – написала вона.
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У коментарі прийшов її чоловік Григорій Решетник та пообіцяв одразу після перемоги всією родиною виїхати відпочивати.
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