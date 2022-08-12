Как пишет Politeka.net, жена украинского телеведущего Григория Решетника Кристина воспитывает троих сыновей. Супруги не выехали за пределы Украины, как многодетная семья, а остались в нашей стране и занимаются волонтерством. Сейчас они практически живут на два дома, детей оставили с бабушками в Ивано-Франковске, а сами работаю в Киеве.
До войны семья часто ездила на отдых за границу, однако этим летом решила остаться в многострадальной Украине, потому что не время отдыхать и веселится.
Свою позицию Кристина Решетник обозначила в Инстаграм, где разместила архивные фото, сделанные в купальнике в лучшие времена.
«Этим летом – без отдыха 😎 Считаю, когда в стране идет война, а герои отдают все силы, защищая нашу землю, не время ехать на отдых. Даже ради детей. Фото - из архива)», - написала она.
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В комментарии пришел ее супруг Григорий Решетник и пообещал сразу после победы всей семьей уехать отдыхать.
Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам.
Как сообщала Politeka, "располневшая" жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила фигурой.
Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник отправился за женой в спортзал, устроив жаркую тренировку.