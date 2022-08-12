Ксенія Мішина є першою "Холостячкою", яка полягала у стосунках із Олександром Еллертом, вирішила розповісти про свою роботу підприємця.

Як пише Politeka.net, щодня українська актриса Ксенія Мішина ділиться в Інстаграм різною інформацією про свої успіхи в житті, говорить про нові ідеї та вражає образами на роботі. Нещодавно Ксенія повернулася додому після роботи закордоном, вона знімалася у новому серіалі та брала з собою маленького сина.

Після довгих роздумів, артистка вирішила повернутися додому, хоч і зізналася, що спочатку їй було страшно і вона боялася реакції дитини на тривоги у Києві та можливі ракетні удари. Проте Платон (син артистки) сприйняв ситуацію досить мужньо.

І тепер Ксенія знову почала розвивати свій бізнес, як раніше:

«Вчора ця бізнес-вумен цілий день моталася. Якщо чесно, я не думала, що наважусь колись стати підприємцем і спершу сама ідея мене лякала. Я нічого не розуміла у цьому. Але я зрозуміла, що там мільйон підводних каменів та складнощів і все я таки наважилася. Колись я вивчала економіку підприємства.

За цей короткий проміжок часу стільки ж було! Можна вже цілу книгу написати. Але це є підприємницький шлях, як виявилося. Поки що я почуваюся як на симуляторі бика, як в американських фільмах» - каже Мішина.

Бачити, як українці пишаються тим, що вони українці у будь-якій точці світу – окрема насолода, вважає Ксенія.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина назвала дві поради, як залишатися молодим довше.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина показала, як важко їй вдається навести тіло у форму.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Ксенія Мішина показала, якою буває вранці без макіяжу та фотошопу.