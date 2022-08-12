Ксения Мишина является первой "Холостячкой", которая состояла в отношениях с Александром Эллертом, решила рассказать о своей работе предпринимателя.

Как пишет Politeka.net, ежедневно украинская актриса Ксения Мишина делится в Инстаграм различной информацией о своих успехах в жизни, говорит о новых идеях и впечатляет образами на работе. Недавно Ксения вернулась домой после работы заграницей, она снималась в новом сериале и брала с собой маленького сына.

После долгих раздумий, артистка решила вернуться домой, хоть и призналась, что сперва ей было страшно и она боялась реакции ребенка на тревоги в Киеве и возможные ракетные удары. Тем не менее, Платон (сын артистки), воспринят ситуацию довольно мужественно.

И теперь Ксения снова принялась развивать свой бизнес, как ранее:

«Вчера эта бизнесвумен целый день моталась. Если честно, я не думала, что решусь когда-то стать предпринимателем и сначала сама идея меня пугала. Я ничего не понимала в этом. Но я поняла, что там миллион подводных камней и сложностей и все я таки решилась. Когда-то же я изучала экономику предприятия.

За этот короткий промежуток времени столько же всего было! Можно уже целую книгу написать. Но это и есть предпринимательский путь, как оказалось. Пока что я чувствую себя, как на симуляторе быка, как в американских фильмах» - говорит Мишина.

Видеть, как украинцы гордятся тем, что они украинцы в любой точке мира – отдельное наслаждение, считает Ксения.

Напомним, "Холостячка" Мишина назвала два совета, как оставаться молодым дольше.

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