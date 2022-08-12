Зокрема, Христина Горняк зауважила, що пишуть їй переважно користувачі порожніх сторінок, де немає жодної публікації та навіть фото до аватару.

Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, з початку вторгнення росії в Україну почала волонтерити. Вона не лише займається гуманітаркою, а й збирає гроші для ЗСУ.

У той же час багато хейтерів накинулися на неї через те, що вона відпочиває в Європі замість того, щоб віддати свої гроші на благодійність. Дівчина вирішила відповісти хейтерам на своїй сторінці в Інстаграм-сторіз .

Зокрема, Христина Горняк зауважила, що пишуть їй переважно користувачі порожніх сторінок, де немає жодної публікації та навіть фото до аватару.

Крім того, вона нагадала, що у перші місяці вторгнення відправляла людям продукти, які купувала за власний кошт. А також звернула увагу на те, що хейтери не вірять, що вона витратить гроші на потреби ЗСУ.

"Дивовані критики прокинулися? Чекаю на ваші донати тим, кому ви вірите, а якщо не маєте, закрийте свої ротики та робіть свої справи", - зазначила дружина ведучого Володимира Остапчука.

Також їй пишуть, що вона нібито нічого не робить, тому не заслуговує на отримання грошей для благодійності. Христина Горняк і тут знайшлась, що сказати на такі випади.

"Ок, але ви плутаєте. Ви ж не мені гроші даєте, а на допомогу ЗСУ. А я лише провідник і виконую фізичну допомогу", - додала вона.

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