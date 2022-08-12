В частности, Кристина Горняк заметила, что пишут ей преимущественно пользователи пустых страничек, где нет ни одной публикации и даже фото к аватару.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, с начала вторжения россии в Украину начала волонтерить. Она не только занимается гуманитаркой, но и собирает деньги для ВСУ.

В то же время многие хейтеры набросились на нее из-за того, что она отдыхает в Европе вместо того, чтобы отдать свои деньги на благотворительность. Девушка решила ответить хейтерам на своей странице в Инстаграм-сториз.

В частности, Кристина Горняк заметила, что пишут ей преимущественно пользователи пустых страничек, где нет ни одной публикации и даже фото к аватару.

Кроме того, она напомнила, что в первые месяцы вторжения отправляла людям продукты, которые покупала за собственные деньги. А также обратила внимание на то, что хейтеры не верят, что она потратит деньги на нужды ВСУ.

"Диванные критики проснулись? Жду ваши донаты тем, кому вы верите, а если не имеете, закройте свои ротики и делайте свои дела", - отметила жена ведущего Владимира Остапчука.

Также ей пишут, что она якобы ничего не делает, потому не заслуживает получать деньги для благотворительности. Кристина Горняк и здесь нашлась, что сказать на такие выпады.

"Ок, но вы путаете. Вы же не мне деньги даете, а на помощь ВСУ. А я лишь проводник и исполняю физическую помощь", - добавила она.

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