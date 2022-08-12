Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, с начала вторжения россии в Украину начала волонтерить. Она не только занимается гуманитаркой, но и собирает деньги для ВСУ.
В то же время многие хейтеры набросились на нее из-за того, что она отдыхает в Европе вместо того, чтобы отдать свои деньги на благотворительность. Девушка решила ответить хейтерам на своей странице в Инстаграм-сториз.
В частности, Кристина Горняк заметила, что пишут ей преимущественно пользователи пустых страничек, где нет ни одной публикации и даже фото к аватару.
Кроме того, она напомнила, что в первые месяцы вторжения отправляла людям продукты, которые покупала за собственные деньги. А также обратила внимание на то, что хейтеры не верят, что она потратит деньги на нужды ВСУ.
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"Диванные критики проснулись? Жду ваши донаты тем, кому вы верите, а если не имеете, закройте свои ротики и делайте свои дела", - отметила жена ведущего Владимира Остапчука.
Также ей пишут, что она якобы ничего не делает, потому не заслуживает получать деньги для благотворительности. Кристина Горняк и здесь нашлась, что сказать на такие выпады.
"Ок, но вы путаете. Вы же не мне деньги даете, а на помощь ВСУ. А я лишь проводник и исполняю физическую помощь", - добавила она.
Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.
Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.