Популярна українська співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич вирішила висловитися про те, чому в Україні справді добре.

Як передає Politeka.net , українська співачка Злата Огневич підтримує українців та ЗСУ з перших днів вторгнення окупантів. При цьому зірка не втекла за кордон, не почала ховатися від публіки і продовжує працювати в Києві.

На відміну від багатьох артистів, які втекли з країни і досі не повернулися додому, Злата їздить на балодійні концерти і залишається вдома. Також вона часто спілкується з українськими захисниками та волонтерами.

«Моя подруга повернулася з Європи, провела півроку в Іспанії. І я знову чую історію, яку чула вже багато років. Звичайно, радію. Тепер українці можуть порівнювати життя в Україні та закордоном. І зрозуміти, у якій крутій країні ми з вами живемо.

Нова пошта – моє окреме кохання. Бьюті сфера: золоті руки, майстри, косметологи, підлоги, колористи, візажисти і т.д. Лікарі: маєш проблему – ти вже за день на прийомі. Знаю від моїх подруг, що до наших пластичних хірургів прилітають із усього світу. А відповідальність та підтримка? Це взагалі окрема тема. І ще ЗСУ!» - Висловилася Злата.

Також Злата виступає проти агресії росіян та засуджує поширення російських пісень в Україні, коли артистам і так нелегко.

«Скільки ще має прилетіти російських ракет, щоб припинили вживати російське г*но?» – каже Злата.

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А ще Politeka повідомляла, що Злата Огневич несподівано здобула найвищу нагороду від рятувальників .

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич висловилася, що думає про українських захисників тепер.