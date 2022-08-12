Популярная украинская певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич решила высказаться о том, почему в Украине правда хорошо.

Как передает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич, поддерживает украинцев и ВСУ с самых первых дней вторжения оккупантов. При этом звезда не сбежала заграницу, не стала скрываться от публики и продолжает работать в Киеве.

В отличие от многих артистов, бежавших из страны и до сих пор не вернувшихся домой, Злата ездит на балготворительные концерты и остается дома. Также она часто общается с украинскими защитниками и волонтерами.

«Моя подруга вернулась с Европы, провела в Испании полгода. И я снова слышу историю, которую слышала уже много лет. Конечно же, радуюсь. Теперь украинцы могут сравнивать жизнь в Украине и заграницей. И понять, в какой крутой стране мы с вами живем.

Новая почта – моя отдельная любовь. Бьюти сфера: золотые руки, мастера, косметологи, подологи, колористы, визажисты и тд. Врачи: имеешь проблему – ты уже за день на приеме. Знаю от моих подруг, что к нашим пластическим хирургам прилетают со всего мира. А ответственность и поддержка? Это вообще отдельная тема. И еще ЗСУ!» - высказалась Злата.

Также Злата выступает против агрессии россиян и осуждает распространение русских песен в Украине, когда артистам и так приходится нелегко.

«Сколько еще должно прилететь русских ракет, чтобы прекратили употреблять русское г*но?» - говорит Злата.

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