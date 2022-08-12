Даша Ульянова, яка була переможницею шоу "Холостяк", в одному з сезонів розлучилася з головним героєм проекту досить швидко. Однак після зйомок все одно залишилася популярна в мережі та продовжує часто розповідати про себе в Інстаграм.

На цей раз Даша влаштувала собі яскраві вихідні і не так часто виходила на зв'язок, лише після невеликого відпочинку вона розповіла, як провела вільний час. Ульянова також підкорила відео з пляжу, де встигла відпочити без зайвої уваги.

Варто зазначити, що дівчина продовжує жити в Києві, розповідає про те, що відбувається в країні, і звертає увагу на те, які фото слід публікувати і про що варто промовчати, щоб уникнути критики українців.

"About last weekend 🫶🏻🛥" - пише Даша під кадрами.

«Дашуля красуня 🔥Але дуже добре» - пишуть Ульяновій у відповідь під відео.

На цей раз Даша розповіла, як вплинула на її життя активна гімнастика, дівчина є майстром спорту і не раз завойовувала різні медалі на виступах.

«Тільки вдома може бути так смачно. Реально дуже смачно! А старість – це коли після проїжджених 1000 км не можеш підвестися з ліжка. Або ж причиною може бути результат цих знущань у дитинстві. Тому, матусі, подумайте. Я вас благаю!" – висловилася Даша.

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